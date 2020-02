Elon Musk most már énekel is, itt az első dala

Úgy tűnik, Elon Musk igazi polihisztori babérokra tör, most ugyanis a zeneiparba kóstolt bele: Soundcloudra töltötte fel első, elég sok autotune-t használó dalát, a Don’t Doubt ur Vibe-ot.

„Én írtam a szöveget, és a vokál is én vagyok” – írta a megjelenés után Twitteren. Még képet is kaptunk arról, hogyan rögzítette a dalt.

Nem tudni, mi inspirálta az egyébként milliárdos feltalálót, a Tesla és a SpaceX atyját arra, hogy most a zeneiparba is betörjön, de valószínűleg köze lehetett a dologhoz barátnőjének, az énekesnő Grimes-nak is, aki, most már tényleg úgy tűnik, terhes Musktól.

Lehet, hogy nem ez lesz az évszázad sikere, de valószínűleg Musk sem gondolja komolyan a zeneipari karriert – bár tőle még talán ez is kitelik. Izgatottan várjuk a következő tracket.