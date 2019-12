Minden korábbinál durvább kamerája lesz az új Huawei csúcstelefonnak

Habár a Huawei elég kellemetlen helyzetbe került az Egyesült Államok idén bevezetett, a kínai gyártót is sújtó szankciói miatt, de a vállalatot ez nem akadályozza meg abban, hogy menetrendszerűen dobja piacra az újabb és újabb csúcstelefonjait. Így volt ez az ősszel bemutatott Mate 30 termékcsalád esetében is (ami a hiányzó Google szolgáltatások miatt nem igazán kapható Európában), és nem változik a helyzet a jövő tavasszal érkező P40 telefonok kapcsán sem.

Elemzők ráadásul már azt is tudni vélik, hogy milyen kamerás újdonsággal készül a gyártó: amennyiben lehet hinni a szakértőknek, akkor a Huawei P40 Pro egy dupla tükrös megoldással már képes lesz a tízszeres veszteségmentes nagyításra is. Erre korábban egyetlen mobilos kamera sem volt képes, még az idén bemutatott P30 Próban is csak 5x nagyítás volt a maximum, és a szintén kínai Oppo hiába ígérte idénre az első olyan telefonját, ami képes lesz a 10x zoomra, ez egyelőre nem valósult meg.

Nyitókép: iStock