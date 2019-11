Krumplipüréből is elkészült az autó, aminek betörték a betörhetetlen üvegét

Elon Musk alig egy hete rántotta le a leplet a Tesla autómárka legújabb járgányáról, a Cbyertruckról, ami rengeteg embert megihletett. Nem is csoda, hiszen a kisteherautónak nemcsak a dizájna sikerült különlegesre, de a bemutatója is, ahol egy fémgolyóval azért csak sikerült betörni a betörhetetlennek titulált ablaküvegeket. Születtek is a mémek szép sorban, de volt aki nem képszerkesztő szoftver segítségével élte ki magát, hanem a hálaadás napi vacsora mellett, a krumplipürét formázgatva.

My brother has been working on a mashed potato cybertruck for over an hour pic.twitter.com/Bze4kOKiHy — Dan Milano (@DanMilanoHere) November 29, 2019

A nem mindennapi mesterműről a NowThis News egyik producere, Dan Milano tett közzé több képet és egy videót a Twitteren, a felvételeken pedig látszik, hogy a férfi öccse hogyan alkotja meg a Cybertruckot az elé rakott köretből. Ugyan hiszünk benne, hogy az étel nem játék, de a srác munkája így is figyelemre méltó, hiszen a vacsorából nemcsak a pickup hiteles krumplipüré-modellje készült el, de az alkotónak még a betört üvegeket is sikerült visszaadnia, sőt még a vasgolyó mása is felbukkan a tányéron.