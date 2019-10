PC-re is jön az év egyik legígéretesebb játéka

2020 nyarán PC-re, azaz Windowst futtató számítógépekre is megjelenik a Death Stranding – jelentette be a Kojima Productions a Twitteren. A Metal Gear-szériáért is felelős Hideo Kojima legújabb játéka első körben PlayStation 4-re érkezik, méghozzá november 8-án. Egészen mostanáig hivatalosan nem is lehetett hallani más változatról, jövő nyáron viszont ez változni fog.

Xbox One-os megjelenésről ugyanakkor nincs semmi hír.

A Death Stranding Kojima első játéka a 2015-ös Metal Gear Solid V: The Phantom Pain óta, amit olyan sztárok közreműködésével készített, mint a The Walking Dead-ből ismert Norman Reedus, a Hannibalban nagyot alakító Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley és a rendező Guillermo Del Toro. A program nehezen beskatulyázható, hiszen egy olyan szürreális, helyenként horrorba hajló történettel megáldott sci-fi alkotásról van szó, amiben keverednek a külső nézetes akciójátékok, a nyitott világú programnok, a szerepjátékok, a sétaszimulátorok és a menedzserjátékok elemei.

A 24.hu már javában teszteli a Death Stranding magyar felirattal is felvéretezett PlayStation 4-es verzióját, amiről az embargo lejártakor, azaz november 1-én reggel nyolc órakor egy részletes tesztet is közlünk.