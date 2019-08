Még nehezebbé vált mások után kémkedni a Facebookon

A napokban több magyar felhasználónak is feltűnt, hogy a Facebookon létrehozott események vendéglistája a korábbinál szigorúbban veszi a résztvevők magánszféráját: már csak azok profilját látjuk a résztvevők, érdeklődők és meghívottak listáján, akiknek magunk is ismerősei vagyunk. Korábban az összes résztvevő látható volt mindenki számára, beleértve azokat is, akik nem a barátaink.

Ugyan az embereket főleg az érdekli, hogy melyik ismerősükhöz társulhatnak majd egy-egy eseményen, mások inkább a nem kívánatos személyek (mondjuk egy kitörölt ex) elkerülése végett pásztázzák át a neveket, főleg nekik fájhat, hogy a jelenlegi állás szerint a jó öreg közösségi médiában már nem tudnak ezzel kapcsolatban kutakodni. A felhasználók ezzel kapcsolatban több álláspontot is megfogalmaztak, egyesek szerint kimondottan előnyös, hogy az ismerősökön túl mások nem értesülnek arról, melyik eseményen fognak nagy eséllyel részt venni.

A Facebook hivatalosan még nem közölt ezzel kapcsolatban semmit, és az internetet átkutatva is arra jutottunk, hogy egyelőre csak fórumokon megy a diskurzus a változással kapcsolatban, a Reddit egyik topicja szerint egyes felhasználók már több mint egy hónapja felfigyeltek erre. Van, aki arról számol be, hogy egy ideig számára sem voltak láthatók az ismeretlen résztvevők, de pár nap után minden visszaállt. A vendéglistára kattintva viszont a magyaroknak már feltűnhet, hogy a közösségi oldal eléggé egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban, és a résztvevők listájának tetején a leírásban is kiemelik, hogy csak az ismerősök nevét láthatjuk viszont.

Könnyen lehet, hogy a közösségi oldal még csak teszteli az újítást és nem végleges döntésről van szó. A Súgóközpontban egyelőre annyit lehet olvasni az események adatvédelmi beállításaival kapcsolatban, hogy nyilvános esemény (mondjuk koncert, demonstráció, előadás, workshop) esetében a „Facebookon és azon kívül bárki láthatja, hogy érdekel, vagy részt veszel rajta”, ez pedig jelen esetben nem így van – ezért is feltételezhető, hogy a Facebook egyelőre csak tesztel, és még nem véglegesítette az irányelvet.

