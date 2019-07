Meglepő, mit mutatott a Facebook képek helyett

Aki látta már a Mátrix-ot, emlékezhet arra a jelenetre, amikor Neo számára a valóság zöld kódokban jelent meg. Ilyen elemi erővel hathatott a felismerés a szerda délután kezdődött, körülbelül hajnalig tartó képfeltöltési akadozás idején a Facebookon is, amikor pár órára elhúzódott a digitális függöny, hogy apró rálátást nyújtson a háttérben húzódó rendszerbe.

Ahogy mi is írtuk, a Messengerben küldött képek helyett szürke téglalapokat lehetett csak látni, és a közösségi oldalon sem töltődtek be a feltöltött fotók. Akik asztali böngészőből neteztek, azok számára feltűnhetett, hogy a képek helyén angol nyelvű címkék jelentek meg, amiket a cég gépi látásos rendszere használ a képeken látható tartalmak kategorizálásához.

Macskás fotók helyett például annyit lehetett csak olvasni, hogy „image may contain: cat”, míg a mosolygós csoportképekhez az „image may contain: people smiling, people dancing, wedding and indoor” jelent meg.

One nice thing about Facebook being utterly borked right now is it gives you a chance to see what its (very nice!) accessibility feature auto-alting images does.https://t.co/a3w9PcOosR pic.twitter.com/dnTXOih8Hp

— Dieter Bohn (@backlon) July 3, 2019