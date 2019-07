Hiba a Facebookon, nem töltenek be a képek

A Downdetector szerint már délután háromtól kezdődően, de leglátványosabban olyan fél négy óta gyengélkedik a Facebook és a Messenger, most a fotók betöltésével és feltöltésével van probléma. Nekünk először az tűnt fel, hogy az asztali böngészőben használt csevegőablakban csak egy szürke téglalap jelent meg a kapott/küldött kép helyett, de a felhasználói profilokhoz tartozó fotóalbumok tartalmát sem mutatja a közösségi oldal. Egyes felhasználóknál a képfeltöltés is köhög, csak egy véget nem érő csúszkát látnak.

Vélhetően szerverhibáról lehet szó, mert az Instagram-feedek is üresek, és az összes fentebb említett probléma mobilon is tapasztalható. A bejelentések főleg európai országokból érkeztek. Az Instagrammal kapcsolatban többen azt is jelezték, hogy egyáltalán nem tudnak belépni a fiókjukba.