Forgatható kamerával jöhet a Samsung új mobilja

A Samsung nemrég mutatta be a Galaxy-A széria új, középkategóriás modelljeit, de már szivárognak a pletykák a Galaxy A90-nel kapcsolatban, ami a legdrágább és egyben legfejlettebb modell lehet a vonalban.

A legizgalmasabb ezek közül, hogy egy kicsúsztatható 48 megapixeles, elforgatható kameraszenzort rejtenének el a belsejében, ami képes lenne egyben betölteni a hátlapi és előlapi kamera funkcióját is. Más források is arról beszélnek, hogy az A90-ről eltűnik a notch, és „olyan forgatható kamera megoldással érkezik, amit korábban még nem lehetett látni.” Az Oppo korábban már kísérletezett ilyen technológiával a Find X és az N1 modelleken, nem véletlen, hogy az OnLeaks is ezekkel a készülékekkel próbálta illusztrálni tweetjében, miként lehet elképzelni a dolgot.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung #GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position… pic.twitter.com/A6NBRzFFvK

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 27, 2019