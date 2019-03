Még több hajlítható mobilon dolgozik a Samsung

A Samsung még csak nemrég mutatta be a Galaxy Foldot, de források szerint már két újabb hajlítható kijelzős modellen dolgozik, hogy egyértelműen átvegye a vezetést az új típusú készülékek piacán. A készülő mobilok formátum terén különböznének a Foldtól, másként lehetne azokat hajtogatni.

Az egyik készülék esetében kagylóhéjszerű kialakításon dolgoznak, és a Galaxy Folddal ellenben nem befelé, hanem kifelé lehetne hajtani a nagy panelt. A másik Samsung-telefont egy függőlegesen hajtható készülékként képzelik el, aminek összehajtott állapotában kívülre kerülne egy plusz kijelző, hasonlóan a Motorola RAZR-hez.

A források szerint a cég annak módját is keresi, hogy a hajlítható mobilok kijelzője alá is beépüljön az ujjlenyomat-olvasó szenzor, ahogy a Galaxy S10-széria készülékeibe. Emellett a Galaxy Fold kijelzőjének szívósságát is próbálják fejleszteni, de az is elképzelhető, hogy a jövőben ingyen cserét kínálnak majd a vásárlóknak, ha a hajtásvonalnál elkezdenének megjelenni a gyűrődések. A Samsung egyelőre nem kommentálta a pletykát.

Egyelőre még senki nem tudja, milyen az ideális dizájn. Megérett az idő a kísérletezésre. Sok terv nem lesz sikeres, de a piaci szereplők komoly tanulságokat vonhatnak le.”

– osztotta meg a trenddel kapcsolatos gondolatait a Bloomberggel Bryan Ma, az IDC vezető elemzője, és úgy tűnik, a Samsung pont ezt csinálja.