30 ezer kormányzati dolgozó adatait lopták el

Mintegy 30 ezer ausztrál kormányzati alkalmazott adatait lopták el ismeretlen elkövetők, miután hozzáfértek és letöltöttek egy helyi adatbázist, ezzel pedig már meg is van 2019 első nagy adatlopása. Az e-mailek és munkakörök mellett privát telefonszámokhoz is hozzájutottak, írja az ABC News. Pénzügyi adatokat nem érintett a támadás.

Az eddigi vizsgálatok szerint egy sikeres adathalász-kampány során sikerült a hackereknek megcsapolniuk az adatokat, amit Victoria megye egyik alkalmazottja ellen indítottak. Victoria képviselői ennek kapcsán figyelmeztetést adtak ki arra, hogy a közeljövőben még kifinomultabb e-mailekkel és telefonszámokkal kapcsolatos phishing kampányokra lehet számítani.

Suolette Dreyfus, a Melbourne Egyetem kiberbiztonsággal foglalkozó kutatója azt is elképzelhetőnek tartja,a személyes adatokat egy választási kampány során fogják majd felhasználni a támadók, történjen az kereskedelmi, vagy állami érdekből.

Nemrég derült ki az is, hogy hackerek több száz német politikus érzékeny adatait szerezték meg, amiket aztán az interneten is közzétettek. Az ellopott adatok között bankkártya-számok, privát beszélgetések, bizalmas, belső pártdokumentumok és több száz telefonszám, cím is szerepel. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a támadás mögött ki állhat és milyen céllal hozta nyilvánosságra a dokumentumokat.