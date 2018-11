Ezért kéri Amerika, hogy senki ne használjon Huawei-eszközöket

Amikor a telefongyártók terjeszkedésről beszélnek, három fő kiemelt piacra gondolnak: a legnagyobbnak számító Kínára, a legbefolyásosabbnak és legjövedelmezőbbnek tartott Egyesült Államokra, valamint az összes többire. Míg India egyre inkább fontosabb, addig Európában alakult ki a legizgalmasabb csatatér azon egymással konkuráló cégek közt, akik már meghódították az amerikai és kínai piacot.

Az IDC legfrissebb adatai szerint a kínai Huawei piaci részesedése tavaly óta elképesztően nagyot nőtt Európában. 2017 első negyedévében 3,6 millió Huawei-készülék kelt el az öreg kontinensen, és ez az idei második negyedévre megduplázódott. Globális felmérések szerint ráadásul a kínaiak nemcsak az okostelefonos piac eddigi második legnagyobb gyártójának számító Apple pozícióját vették el, de még közelebb kerültek a piacvezető Samsunghoz is.

A Huawei újabb célja Kína és Európa után az Egyesült Államok, ahol komoly akadályba ütközik a terjesztés terén. Az államok két legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójának számító AT&T és a Verizon közölte, hogy nem fogják árusítani a sencseniek mobiljait, miután az amerikai kormány felhívta a figyelmet arra, hogy a Huawei készülékei biztonsági kockázatot jelentenek az amerikai állampolgárokra.

Ugyan az amerikaiak kerülőutakon hozzáférhetnek a SIM-kártya nélküli Huawei-mobilokhoz, de a felhasználók 90 százaléka olyan szolgáltatókon keresztül vásárol telefont, akik nem forgalmazzák a kínai termékeket. Már a BestBuy sem árul többé Huawei-mobilt, pedig ők voltak a legnagyobb amerikai kereskedők, akik független Huawei-mobilokat kínáltak.

Az FBI igazgatója, Christopher Wray bővebben azt írta, kockázatokat rejt, ha egy olyan külföldi kormány cége kap teret az ország telekommunikációs piacán, ami nem osztja az Egyesült Államok alapvető értékeit. Szerinte így lehetővé válna, hogy a kínaiak kártékony kódokkal észrevétlenül kémkedhessenek az amerikai állampolgárok után. Ezt először 2012-ben hangoztatták, de a helyzet idén vált különösen kiélezetté, és az USA-ban már látványosan próbálják ellehetetleníteni a kínaiak mobilos eladásait.

A múlt héten az amerikai kormány már a szövetségeseit is arra kérte, kerüljék a Huawei-eszközök használatát, amit pénzügyileg is támogatni kívánnak. Kifejtették, hogy fenyegetésként tekintenek a kínai gyártó termékeire az olyan országokban, ahol katonai bázisaik vannak, például Németországban, Olaszországban és Japánban. Itt főleg a hálózati eszközökről van szó, nem pedig a mobilokról – kevesen tudhatják ugyanis, hogy a Huawei hálózati megoldásokat gyártó telekommunikációs cégként kezdte még 1987-ben, és csak 2013-ban váltak ismertté a telefonjaik.

Augusztusban az ausztrál kormány tiltotta meg, hogy a Huawei beszállítóként részt vegyen az országos 5G mobilhálózat kiépítésében, és hasonló döntés született egy másik kínai cég, a ZTE kapcsán is, ők sem építhetnek ki országos mobilhálózatot a kontinensen.

Felmerül a kérdés, miért éppen a Huawei ellen indult a harc, miközben a Lenovo és a OnePlus is kínai cégek. Az egyik sokat emlegetett aggodalom, hogy a telekommunikációs céget a kínai népköztársaság egykori mérnöke, Ren Zhengfei alapította, ezért

az amerikai politikusok a „kínai kormány karjának” tartják a vállalatot.

A Huawei hivatalos állásfoglalásban utasította vissza a feltételezést, miszerint bármilyen kapcsolatban állna a kínai hadsereggel, hiszen 100%-ban magántulajdonban lévő vállalatról van szó. Bár az exmérnök múltja önmagában nem elég bizonyíték semmire, ugyanakkor nyílt titok, hogy a legsikeresebb kínai cégek elsősorban a kormány felé lojálisak, nem a felhasználók felé. A kínai hadsereg ráadásul továbbra is fontos megrendelője a Huawei-nek, még kutatási és fejlesztési partnerként is együttműködnek.

A kérdés technikai oldalról is érdekes, leginkább az eszközökben lévő technológia miatt, amiket házon belül fejleszt a Huawei. Ez a táptalaja annak, hogy az egyre nagyobbra növő cég mögött a kínai kormány állhat, és az amerikaiak nem bíznak meg azokban a chipsetekben, amit a kínaiak maguk készítenek, a mobilgyártóknál ugyanis ritka, hogy saját processzort és mobilchipet fejlesztenek.

A Huawei megoldásai ráadásul nemcsak telefonokban, hanem hálózati routerekben és switchekben is megtalálhatók, amiket olyan cégek számára készítenek, mint az AT&T, hogy működtetni tudják a hálózatukat. Zanzásítva: a Huawei olyan saját alkatrészeket fejleszt a mobilokba és más eszközökbe, amiket nehéz ellenőrizniük az amerikaiaknak.

Az amerikaiak fő aggodalma, hogy a Huawei lehallgatja a digitális kommunikációt, és visszajuttatja az információkat kínai kormánynak. Éppen ezért nem akarják, hogy komoly szerepük legyen az infrastruktúrájuk kiépítésében, és ez ellen szól a látványos bojkottra való felhívás.

Ma már mindenhol ott vannak a kínaiak

A témakörrel kapcsolatban érdemes azt is tisztázni, mi számít kínainak, ami az olyan helyi cégek esetében, mint a Huawei egyértelmű. De a kínaiak meghatározó szerepet töltenek be szinte minden virtuális és telekommunikációs termék beszállítói közt, gyártó és összeszerelő üzemeikben szerte a világon több megrendelőnek dolgoznak. Gyakorlatilag nincs olyan hálózati eszköz, amiben nincsen kínaiak által gyártott komponens, vagy nem szerelték össze kínai gyárban, értendő ez az olyan nagy cégekre is, mint a Cisco Systems Inc., a Juniper Networks Inc,. a Hewlett-Packard Co., az Apple és a Dell. Más szóval, manapság már nincs hálózati eszköz vagy szerver, aminek legalább egy része ne lenne valamilyen formában kínai.