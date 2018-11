Megvan, honnan jöttek a fura facebookos üzenetek

Több Facebook-felhasználó is tapasztalta az utóbbi idők egyik legfurább hibáját, ami akár egy évnél is régebbi Messenger-üzeneteket ásott elő csak úgy a semmiből, bármiféle ok nélkül. Ugyanis amennyiben mi magunk manuálisan nem töröltünk ki üzeneteket, azokat évekre visszamenően eltárolja a Messenger, ezek egyébként visszakereshetők és le is menthetők.

A bug miatt régi cseteléseket új bejövő levélként kezelt a rendszer, és azokat felugró ablakban jelenítette meg. A Facebook elismerte a hibát, és azóta javította is, a jelek szerint csak a MEssenger asztali böngészős változatát érintette.

A Twitteren többen is hangot adtak annak, hogy milyen kellemetlen helyzetekbe hozták őket a felszínre került sorok, amiket egyáltalán nem szerettek volna többé viszontlátni. Volt, akinek egy már elhunyt szerettével, vagy exével folytatott levelezését dobta fel a csevegő.

Nem ez az első alkalom, hogy egy hiba kellemetlen emlékeket elevenít fel a felhasználókban.2015-ben az „Ezen a napon” nevű funkció körül alakult ki hasonló felháborodás, amikor még az algoritmus nem tudta megkülönböztetni, hogy egy sok interakciót kapott poszt örömteli, vagy esetleg tragikus töltetű.

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see.

— Adam (@adamadzp) November 26, 2018