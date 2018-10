Őrület, mit vitt véghez a 16 éves fiú

Sok ember gondolhatja azt magáról, hogy jó a Tetris nevű játékban, de csak kevesen mérettethetik meg magukat az éves világbajnokságon, amit idén a portlandi Retro Gaming Expo rendezvényen bonyolítottak le. A verseny több mint izgalmas volt, mivel a 16 éves Joseph Saelee állt ki a hétszeres világbajnok Jonas Neubauer ellen.

Neubauer az elmúlt nyolc évben hétszer állt fel a dobogó legfelső fokára, csak 2014-ben nem mondhatta el ezt magáról, akkor Harry Kong előzte meg őt. Kong volt az első ember, akinek sikerült elérnie a Tetris NES-es verziójában a 999,999-es pontszámot.

A játékosok a saját módosítatlan NES-kontrollerjeiket használták a bajnokság alatt. Neubauer végül 0-2-re vesztett a 16 éves Saelee ellen. Ugyan jó ideig nagy előnye volt pontok terén, Saelee-nek sikerült átvennie az irányítást, és végül ő térhetett haza az ezerdolláros fődíjjal.

Saelee egyébként újoncnak számít a versenyszerű Tetrisben, a 31. szintet is csak pár héttel a bajnokság előtt sikerült elérnie 311 sorral.

The moment 16-year-old wunderkind Joseph Saelee dethroned 7-time winner Jonas Neubauer (@neubsauce) to take the World Championship! #CTWC @TheCTWC @ArdaOcalTV pic.twitter.com/zsSwtGfHlB

— Tetris (@Tetris_Official) October 22, 2018