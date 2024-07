A Chase & Status, Elderbrook és Alok is fellép a Strand Fesztiválon

Teljes a Strand Fesztivál programja: augusztus 22-től 24-ig Zamárdiban a Chase & Status, Elderbrook és Alok, valamint a hazai élvonal kiválóságai lépnek fel. A rendezvény számos új helyszínnel és kulturális programmal készül. A MOL Nagyon Balaton programsorozat kiemelt eseményén, a 12. Strand Fesztiválon huszonöt helyszínen csaknem kétszáz program várja a fesztiválozókat a Balaton partján. A koncertek mellett lesznek cirkuszi produkciók, podcast fesztivál, felépül a tó legmagasabb tornya, Strand Art címmel pedig kortárs képzőművészek sora érkezik – közölte a szervező Weekend Event hétfőn az MTI-vel.

A három fő színpadon, a MOL Nagyszínpadon, a Petőfi Nagyszínpadon és Dreher 4.0 színpadon egymást váltják a legnépszerűbb hazai előadók.

Azahriah és a Halott Pénz csak Zamárdiban lép fel nyáron a Balatonon, érkezik Majka, a Bagossy Brothers Company, Krúbi, Beton.Hofi, a Carson Coma, Rúzsa Magdi, a Valmar, T.Danny és Pogány Induló is.

A nemzetközi mezőnyből a brit Chase & Status és Elderbrook, valamint a brazil Alok lép fel. A vízparti Telekom Kraft Tábortűz vendége lesz Kiss Tibi és az Aranyakkord, Járai Márk, valamint a Carson Coma akusztik csapata Giorgióval és Barnival. A nagyszínpad programja minden nap éjfél előtt zár, a headlinerek után az FOH Club Stage-en a Smile, a Midlife Crisis és a Roma Soul gondoskodik hajnalig a ritmusokról. Szintén új helyszín a Rádió 1 Stage, ahol a dj-k közül a World is Mine és a Disco* S Hit csapata pakolja a lemezeket. Az MBH Influencer Club House lesz a Strand egyik központja, napközben a GlowStationben csillogó sminkre lehet jelentkezni, a látogatók kipróbálhatják a 360 fokos szelfi kamerát, esténként pedig Bruno & Spacc, LL Junior, T. Danny x K.Kevin biztosítja a zenét.

Szombaton a Strand küzdőterén és az Unicum Bár helyszínén is házibuli hangulat lesz, a Coke Studio Stage az elektronikus zene képviselőit vonultatja fel, a Buborékok Nyara Plázson pedig egész nap lehet chillezni. A MOL-Új Európa Alapítvány civil zónában lesz a Telekom PodcastFest, amelyen Lackfi János író, költő Csemer Boglárkával, Almási Kitti klinikai szakpszichológus Benkovics Júliával, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó pedig T.Dannyvel beszélget. Előadást tart Buda Lorina geopolitikai kutató, az MCC csapata elhívta többek között a Mélylevegő Projekt, az Ifjúságkutató Intézet és a Klímapolitikai Intézet szakembereit, a Petőfi Kulturális Ügynökség pedig Fekete János Jammal családi beatbox színházával készül. Fenyő Ivánnal Lentulai Krisztián beszélget, Szabó Balázs Máté Ács Fruzsinával érkezik. Ismét kinyit a Balaton egyik legszebb kertmozija a víz partján, tihanyi panorámával. Esténként két-két film látható, köztük lesz a Házibuli, a Csinibaba, illetve a Bagossy Brothers Company-10 éve úton című alkotás.

A Strand programjában idén is kiemelt szerep jut a cirkusz világának. A nagyszínpad fő fellépői előtt a Fővárosi Nagycirkusz világszámmal készül, valamint magasdróttal, halálkerékkel és emberlibikókával is megjelennek a fesztivál területén. Ugyancsak a nagyszínpadon a Rippel fivérek látványos show-ja tekinthető meg, a németországi Oakleaf utcaszínházi produkciója pedig a közönség sorai között vonul fel. A cirkuszi negyed déltől késő estig várja bemutatókkal az érdeklődőket, akik ki is próbálhatják magukat az artisták, gólyalábasok, bohócok és bűvészek világában. A FreeFall csoport artistái különleges dobószámmal, a Líra Vurstli színészei irodalmi játékokkal, Kiss V. Balázs illuzionista stand-up magic show-val és bűvész workshoppal, a tűzzsonglőrök pedig izgalmas előadással készülnek. A Rippel Brothers Akadémia erőművész bemutatót tart, emellett a Cirkuszi Kalandparkban artistáik segítségével bárki kipróbálhatja az akrobatikus ugrásokat a 15 méter hosszú ugrócsíkon, de gumiasztalon és drótkötélen is lehet egyensúlyozni.

A Piros Orr Bohócdoktorai is jelen lesznek, hogy jókedvre hangolják, megnevettessék, közös játékra hívják a fesztiválozókat. A Band of Street csapata három napon át bukkan fel a közönség soraiban, hogy egy mozgó-zenélő cirkuszi társulat mintájára velük énekeljék kedvenc dalainkat. A fesztiválon a kortárs képzőművészet szintén képviselteti magát: a Strand Art a 25 éves Index, a HAB és a Lobenwein Galéria közreműködésével ötvennél is több alkotást mutat be a pop-up galériában, illetve a fesztivál szinte egész területén. A meghívott művészek közül többen személyesen is jelen lesznek – a névsorban Barakonyi Zsombor, Bereczki Kata, Cserbik Rita, ef Zámbó István, Fajó János, Kiss Tibor, Osgyányi Sára és Sibitka Panni szerepel. Az Andrássy úti HAB csapata művészeti előadásokkal és műhelyprogramokkal készül, Weiler Péter a cirkusz tematikához kapcsolódva Houdinit idézi meg egy csaknem száz négyzetméteres alkotással. A Honvédelmi Minisztérium és a Strand Fesztivál közösen építi fel a Balaton legmagasabb tornyát. A Strand Csúszda mintegy harminc méter magas pontjáról két irányba lehet lejutni: a közönség feje felett a nagyszínpad irányába, vagy egyenesen a Balatonba.