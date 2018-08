Ezt mondja el a szerelmi életünkről, hogyan chatelünk

Az online csevegés teljesen átalakította, hogyan kommunikálunk a barátainkkal, a családunkkal és a kapcsolatunkban is – ma már ingyen küldhetünk gyakorlatilag akármennyi üzenetet, ezért sokunknak ez az első számú kommunikációs módszerünk. Az Amerikai Pszichológiai Egyesület hagyományos éves ülésén most három erre vonatkozó kutatást is ismertettek, ami segít egy kicsit mélyebben megértenünk, hogy mire és hogyan használjuk a mindennapokban a netes csevegést.

A szerelem titkát a Messengerben kell keresni

Az első kutatás azt vizsgálta, hogy egy párkapcsolatban mennyire fontos az, hogy online hogyan kommunikálnak a felek egymással. A kutatók 205, 18 és 29 év közötti, párkapcsolatban élő embert kérdeztek meg arról, hogy miket és milyen gyakran írnak a párjuknak, mennyire érzik biztonságban magukat a kapcsolatban, és mennyire elégedettek vele.

Kiderült, hogy azok a párok, akik hasonló stílusban kommunikáltak egymással, sokkal boldogabbak voltak, mint azok, akik máshogy használták az online beszélgetéseket. Nem az üzenetváltás gyakorisága vagy maga a mondandó volt a lényeg, hanem az, hogy egy hullámhosszon vannak-e, és nem értik-e félre egymást az írott szövegben.

Jobban elszigetelődnek az elszigetelődöttek

A második kutatásból kiderült, hogy a leggyakrabban arra használjuk az online csevegést, hogy egy adott helyzetből elmeneküljünk. A 982 felnőtt részvételével zajló felmérés szerint rengeteg célból nyúlunk a telefon után, és kezdünk el üzengetni az ismerőseinknek: unatkozunk, valamit mondani akarunk, ki akarjuk fejezni a gondolatainkat, vagy egészen egyszerűen menekülni szeretnénk a szituációból, amiben vagyunk.

Érdekes módon az utolsó volt a legnépszerűbb válasz. A kutatók a mobilfüggőségük, szociális szorongásuk és személyiségük szempontjából is kifaggatták a résztvevőket, de az eredmény egyértelmű volt. Ebből pszichológusok és pszichiáterek tanulhatnak arról, hogy magányos vagy társadalomtól elzártnak tűnő pácienseiket hogyan kezeljék, mivel ez a viselkedés ahhoz is vezethet, hogy még magányosabbnak és izoláltabbnak érzik majd magukat.

Már a hálószobába is bemászik az online csevegés

Az utolsó ismertetett kutatás a témában arról szólt, hogy milyen összefüggés van a gyakori szexting és a magánélet között. A felmérés 615 amerikai és kanadai felnőtt részvételével folyt, és kimutatta, hogy azok, akik gyakran küldenek erotikus töltetű üzeneteket vagy képeket, elégedetlenebbek voltak a párkapcsolatukkal, több pornót néztek, és hajlamosabbak voltak a hűtlenségre a közösségi médián.

A válaszadók között a legtöbben azok voltak, akik nem küldtek ilyen üzeneteket, ők ugyanolyan szexuális elégedettségről számoltak be, mint azok, akik éltek ezzel az eszközzel. A kutatók azt is kimutatták, hogy az azonos nemű párkapcsolatokban gyakoribb a szexting, mint a heteroszexuálisoknál.