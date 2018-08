Már nem tiltják a horogkeresztet a németek

Rengeteg videojátékban szerepelnek nácik, jellemzően szinte mindig az ellenséges oldalon, főleg a második világháborús tematikájú szoftverekben. Németországban viszont a megszokottnál óvatosabban kezelik az ilyen programokat, a videojátékok német verzióiból évek óta eltávolíttatják a szvasztikát és más náci jelképeket, sőt, a Wolfenstein II: The New Colossus-ból még Hitler bajuszát is el kellett tüntetni a német törvények miatt.

A jövőben ez megváltozik, a Németország korhatár és tartalom besorolását szabályozó USK nevű szervezet bejelentett pár változást. A németek a jövőben ugyanolyan szempontok szerint osztályozzák majd a videojátékokat, mint a filmeket: mivel művészeti terméknek minősülnek, ezért a szvasztikák megjelenítése nem lesz tiltott, amennyiben a szimbólum megjelenítése a „művészetet vagy a tudományt szolgálja, és hűen reprezentálja a történelmet” – olvasható közleményükben.

A döntés nem jelenti azt, hogy minden náci jelkép engedélyezett lesz a játékokban, de a szvasztika biztosan. A helyi játékipar üdvözítette a döntést, a német videojátékipari szövetség szerint ez egy fontos lépés a német játékok számára.