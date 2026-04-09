Hajós András a Heti Hetesről: Lehet, hogy más kormányzat lesz, és akkor tök izgi lesz megélni, hogy nem csak Orbán Viktorról kell beszélni

2026. 04. 09. 18:26
Néhány napon belül kezdetét veszi az újrainduló Heti Hetes, amiben Hajós András is szerepelni fog. A formátum visszatérésének apropóján nemrég az rtl.hu-nak nyilatkozott az énekes-műsorvezető, aki elmondta: az első reakciója az volt, hogy „ezt ne feszegessék”.

Az én részemről gyönyörű volt, szép volt, fantasztikus volt, és egy kicsit azt éreztem, hogy én ehhez nem kellek szerintem

– magyarázta Hajós, aki az új csapatot megismerve úgy véli, az ő szerepe elsősorban az lesz a műsorban, hogy egyfajta folytonosságot adjon neki, áthozza azt, amit a régiektől tanult, és segítse a fiatalokat. Hangsúlyozta viszont, hogy az új stábban is mindenki profi a saját szakmájában, életkorától függetlenül.

Voltak fenntartásai

Úgy fogalmaz, annak idején úgy engedte el a Heti Hetest, hogy szép volt, jó volt, elég volt, kerek volt. Bevallása szerint nem vágyakozik vissza olyasmibe, ami már lezárult, inkább abban hisz, hogy a saját karrierjében ő jelenti az állandóságot.

Az is felkavart, hogy kell-e nekem megint a közélet, ilyen mennyiségben. Főleg akkor kell-e a közélet, ha azok ugyanazok, szó szerint, jelen pillanatban még, akikről mi egy csomót beszéltünk. Én ezt egyszer 10 évvel ezelőtt úgy fogalmaztam meg, és ez máig is igaz, hogy én halálosan unom, hogy innen, a számból jön ki az Orbán Viktor. Unom, mert nem lehet már jót mondani, újat mondani. Kicsit azt éreztem, hogy ez egy lejárt lemez lesz részemről

– mondta az énekes, aki erre lát is esélyt, hozzátette ugyanakkor, hogy jelenleg nagyon érdekes helyzet van az országban.

Lehet, hogy egy más kormányzat lesz, és akkor viszont tök izgi lesz megélni azt, úristen… Heti Hetes, de nem Orbán Viktorról kell beszélni csak? Bár ahogy őt ismerjük, fogunk azért valószínűleg róla is beszélni.

