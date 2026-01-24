„Nyilvánosan, vezetőszáron, cipőfűző és öv nélkül vittek ide-oda” – letartóztatták a Keresztanyu színészét

Noé Viktor, a Keresztanyu színésze nemrég a Blikknek számolt be arról, hogy Budapesten előállították őt a rendőrök egy szlovákiai gyerektartási eljárásra hivatkozva, bár az ügy már jogerősen érvénytelennek lett nyilvánítva.

Egy európai elfogatóparancs alapján vittek el, miközben minden papírom megvolt arról, hogy az ügy, amire hivatkoznak, már rég nem létezik. Pár havi gyerektartás elmaradásáról beszélnek, de a lányom, Zoé már csaknem egy éve velem él, és kizárólagos felügyeleti jogom van. Évek óta húzódik ez a történet, a gyermekem anyjának folyamatos feljelentései miatt. Volt, hogy készpénzben fizettem, volt, hogy bankot váltottam, volt, hogy a gyerek hónapokig nálam volt. Ezeket később nem mindig tudtam papírral igazolni, és ezt rendszeresen kihasználta ellenem

– állítja a színész.

Zoé 11 évesen, 2025 tavaszán költözött hozzá, és ezzel párhuzamosan elindult a jogi rendezés is.

A magyar bíróság jogerősen kimondta: visszamenőleg és a jövőre nézve sincs gyerektartási követelés egyik részről sem

Nikolett (Noé exe – a szerk.) egy csütörtöki napon közölte, hogy pénteken menjek a gyerekért, már össze is pakolta a cuccait. Elmentem érte, és hozzám költözött 2025 márciusában. Beírattam iskolába, magyar állampolgár lett, egy szuper közösségbe került. Kitűnő tanuló, játszik a Nemzeti Színházban, a Marczibányi téren, rengeteget szinkronizál, sok barátja van, tehát rövid idő alatt beilleszkedett. A magyar bíróság aztán októberben jogerősen kimondta, hogy a gyerek kizárólagosan nálam van, és azt is, hogy visszamenőleg és a jövőre nézve sincs gyerektartási követelés egyik részről sem. Ez egy jogerős irat

– jelentette ki, megjegyezve: bár a lánya egy éve vele él, és ő tartja el, nem kér gyerektartást az exétől.

Ezt nem hánytorgattam fel sehol, nem nyilatkoztam róla, nem vetettem a szemére. Azért sem kértem tőle pénzt, mert negyvenéves, és a szüleivel él egy tanyán, egy szántóföld mellett. Albérlete sincs.

A korábbi szlovákiai eljárást azonban a jogerős döntés ellenére sem zárták le, és végül körözést adtak ki Noé ellen, nemzetközi elfogatóparanccsal. Elmondása szerint a lánya édesanyja végig tudott az eljárásról és a körözésről is.

A magyar bíróságon ezt szóba hozta, de a tárgyalás befejezése után nem jelezte a szlovák hatóságoknak, hogy az ügy megszűnt. Elküldtem a határozatot a szlovák bíróságnak és az eljáró rendőrnek is, ennek ellenére néhány napja az egyik budapesti okmányirodából elvittek a rendőrök a Rómer Flóris utcába. Elvettek mindent tőlem, bezártak, majd már bilincsben és vezetőszáron vittek mindenhová. Átszállítottak a Gyorskocsi utcába. Itt felvittek egy rettenetes cellába, ahol büdös volt és nyitva volt az ablak egész éjjel. Éjfélkor betettek hozzám egy ukrán fiút, aki szemet vetett a dzsekimre, és hangot is adott ennek. Nem akarok erről bővebben beszélni, maradjunk annyiban, hogy a kabát az enyém maradt

– fogalmazott a színész, aki tavaly a Sztárboxban is versenyzett.

Noé hangsúlyozza, hogy Magyarországon nem folyik ellene semmilyen büntetőeljárás, egy szlovák büntetőügyről van szó, aminek a létjogosultságát nem kérdőjeleik meg nálunk. Azt mondja, ha hozzájárult volna a kiadatásához, még 10 napig maradt volna letartóztatásban, utána ment volna Szlovákiába a tárgyalásra. Ehhez azonban nem járult hozzá, így a hatóságok levelezni kezdtek egymással, ő pedig végül az enyhébb kényszerintézkedés alá került.

Nyomkövetőt kell viselnie

Figyelembe vették az elfogás körülményeit, valamint azt, hogy egy gyermekét egyedül nevelő apa vagyok, aki rendezett körülmények között él a saját tulajdonú ingatlanában, és nem akar elszökni. Kiengedtek, de jelenleg nem hagyhatom el Budapest területét, és figyelnem kell rá, hogy a nyomkövető, amit rám tettek, mindig fel legyen töltve. Budakeszire sem mehetek el, ahová eddig thai boksz edzésekre jártam.

A színész abban bízik, hogy szlovákiai ügyvédje közreműködésével úgy megoldódik az ügy, hogy ne kelljen kimennie egy újabb tárgyalásra. A történtek persze nemcsak őt, de az édesanyját és a kislányát is megviselték.

Lánya az eset óta nem tud aludni

Nyilvánosan, vezetőszáron, cipőfűző és öv nélkül vittek ide-oda, és közben bennem volt a tudat, hogy mi lesz a 12 éves gyerekemmel. A rendőrségen egyetlen telefonszámot adhattam meg, ha édesanyám nincs éppen Budapesten, nem tudom, ki ment volna érte az iskolába és ki vigyázott volna rá. Zoé nagyon rosszul viseli ezt az egészet. Amikor letartóztatásban voltam, akart nekem egy szendvicset adni, hogy ne legyek éhes, majd megkérdezte, írhat-e egy cetlit nekem, amin az áll, »Apa, szeretlek«. Sajnos ezekre nem adtak lehetőséget a szabályok. Miután 28 óra elteltével hazamehettem, sokáig ölelgetett és sírt, azóta viszont nem tud aludni

– árulta el Noé, hozzátéve: