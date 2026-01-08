Ők lesznek az élőszereplős Aranyhaj főszereplői

Nemrég a Page Six számolt be arról, hogy a Disney megtalálta a főszereplőket játszó színészeket az Aranyhaj élőszereplős adaptációjához.

Aranyhajat a Titánok című DC-sorozatból ismert Teagan Croft alakítja majd, Flynn Rydert pedig a Golden Globe-díjas Camryn Manheim fia, Milo Manheim.

Utóbbi többeknek a Disney Channel Zombik című sorozatából lehet ismerős, de jelenleg is főszerepet játszik a Paramount+ egyik tinidráma sorozatában, a Szellemgimiben.

Manheim számára a színpadi szereplés sem ismeretlen, 2018-ban pedig a Dancing with the Starsban is versenyzett, ahol a második helyig jutottak Witney Carson táncosnővel.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a film gonosztevőjét, Nyanya Banyát ki fogja alakítani.