Gáspár Győzőt táncoló „hölgykoszorúról” készült felvétellel köszöntötték a születésnapján, a showman több követője is kiakadt

Gáspár Győző múlt hétvégén töltötte 52. születésnapját, amiről az Instagram-oldalán is megemlékezett – szúrta ki a story.hu. Egy táncoló „hölgykoszorúról” posztolt videót, mellyel néhány barátja köszöntötte fel őt, azt kívánva, bárcsak ott lenne velük, mondván, „ő is biztos tudná rázni”.

A felvétel mellett Gáspár azt írta:

52 év – rengeteg élmény, szeretet és hála! 🙏 Van két csodás gyermekem, egy gyönyörű feleségem és egy élet, amire büszke lehetek. 624 hónap, 18 980 nap – és még mennyi minden vár rám! Köszönöm mindenkinek, aki szeret, támogat, és részese az életemnek. Hálás vagyok a Jóistennek minden pillanatért! ❤️

A showman követői közül többen is nemtetszésüket fejezték ki a látottakkal kapcsolatban, jelezve, hogy szerintük a poszt nincs tekintettel Győzike felesége, Gáspár Beára.

Ez igen, olyan tisztelettel vagytok Beára való tekintettel, mint maga Győzi anno 🙄

– fogalmazott egy kommentelő, míg volt, akit az érdekelt, Gáspár Bea vajon mit szól a dologhoz.