Verebes Linda narancshéjtól lett rosszul: Két napig feküdtem iszonyatos gyomorgörcsökkel

Verebes Linda nemrég a közösségi oldalán hívta fel követői figyelmét arra, hogy nagyon vigyázzanak a narancsokkal, ő ugyanis csúnyán pórul járt a gyümölccsel – pontosabban annak héjával – az elmúlt napokban.

Kis adventi tanulságomat szeretném megosztani veletek, mivel sikerült lemérgeznem magam az ünnepekre 😭

– írta posztjában a színésznő.

Mint kiderült, a családjukban csak a gyerekek szoktak karácsonykor ajándékot kapni, ám ő a felnőtteket is mindig szereti meglepni valami aprósággal. Idén úgy tervezte, kulináris ajándékot készít nekik: fenyőfa alakú üvegeket rendelt, amihez nekiállt narancslekvárt főzni és kandírozott narancshéjat készíteni.

Nem egy ördöngősség, viszonylag gyorsan megvan, finom és látványos ajándék. Sajnos nem kaptam BIO, kezeletlen narancsot, de minden narancsot alaposan megmostam folyó víz alatt. Először vékonyan lehámoztam a narancs héját, majd késsel levágtam a fehér részét is, hogy ne legyen keserű a lekvár. Vastagon vágtam, sok narancs maradt a fehér részen, ebből egyet-kettőt bekapdostam készítés közben. Ennek eredményeképpen két napig feküdtem iszonyatos gyomorgörcsökkel és konkrétan semmi nem maradt meg bennem. 😩

Verebes hozzátette: most már az internetnek és az orvosi ügyeletnek köszönhetően megvilágosodtak:

A narancs héját (többek között) gombaölő szerrel, imazalillal is kezelik. Amelynek fogyasztása közvetlen rosszullétet és hosszú távú egészségügyi kockázatokat is okozhat. (NÉBIH oldala) Az amerikai EPA »valószínűleg rákkeltő« anyagként osztályozza ezt az anyagot❗️ Elvileg a narancs hálóján, címkéjét ezt fel kell tüntetni… Én botor, nem néztem. 🙄 A lényeg: legyetek elővigyázzatosabbak mint én, csak BIO, kezeletlen narancs héját használjátok étkezésre! Mi alapvetően igyekszünk odafigyelni az étkezésünkre, próbálunk minőségibb, termelői vagy BIO élelmiszereket vásárolni, nem eszünk előre feldolgozott vagy félkész ételeket, cukros üdítőket, »mű kajákat«… És mégis belefutottunk ebbe a csapdába. Azt már csak gondolatindítónak írom le, hogy ez a vegyszer nagy valószínűséggel bejut a narancs mélyebb rétegeibe is…😥

Posztját a színésznő azzal zárta, ha írásával csak egy embert is megkímél egy ehhez hasonló rosszulléttől, akkor már megérte az ő karácsonyi kalamajkája.

