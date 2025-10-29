Házasság első látásra: Anna kiviharzott, miután Petivel eldobták gyűrűiket

Vége lehet Anna és Peti, a Házasság első látásra szereplőinek házasságának. A szerdai részben a páros vitája – amely abból fakad, hogy míg a férj testileg is közeledne, addig a feleség ezt rendre elhárítja – olyannyira elharapódzik, hogy mindketten ledobják a jegygyűrűjüket az asztalra.

Mélységesen szégyelld magad, hogy megpróbáltál meghazudtolni engem, és sajnálom, hogy nem hallottátok, hogy a kocsiban hogy beszélt velem. Úgy gondoljatok bele, ha esetleg majd meghalljátok, hogy előtte való este összebújtunk és csókolgatott. Ezt szeretném leszögezni

– fakadt ki a terápián Anna, majd mindketten megszabadultak a gyűrűjüktől.

Én végeztem! Soha többet nem aláz meg férfi

– mondta Anna, miközben kivonult a teremből.