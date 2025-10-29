házasság első látásra
Szórakozás

Házasság első látásra: Anna kiviharzott, miután Petivel eldobták gyűrűiket

admin Csontos Kata
2025. 10. 29. 14:49
„Soha többet nem aláz meg férfi!” – mondta a feleség, miközben faképnél hagyta férjét.

Vége lehet Anna és Peti, a Házasság első látásra szereplőinek házasságának. A szerdai részben a páros vitája – amely abból fakad, hogy míg a férj testileg is közeledne, addig a feleség ezt rendre elhárítja – olyannyira elharapódzik, hogy mindketten ledobják a jegygyűrűjüket az asztalra.

Mélységesen szégyelld magad, hogy megpróbáltál meghazudtolni engem, és sajnálom, hogy nem hallottátok, hogy a kocsiban hogy beszélt velem. Úgy gondoljatok bele, ha esetleg majd meghalljátok, hogy előtte való este összebújtunk és csókolgatott. Ezt szeretném leszögezni

fakadt ki a terápián Anna, majd mindketten megszabadultak a gyűrűjüktől.

Én végeztem! Soha többet nem aláz meg férfi

– mondta Anna, miközben kivonult a teremből.

Kapcsolódó
„Meghaltak értem, toplistás nők könyörögtek, hogy átjöhessenek” – Peti már unja, hogy Annát megölelni sem lehet
Egyelőre úgy néz ki, ezen nem fognak túljutni.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Nem lehet többé fejetlenül sétálni Szlovákiában, sebességkorlátozás jön a gyalogosoknál
Zalatnay Sarolta: Ismertem Janis Joplint, mindennapos vendégek voltunk a Margaret Street 48. alatt
Sylvester Stallone elárulta, szerinte melyik filmje öregedett a legjobban
Miló Viki az anyaságról: A petesejtjeim egészségesek, simán vállalhatnék most is gyereket
„Orális szexre kényszerítették a gyerekeket” – Szőlő utcai dolgozókkal készített interjúkat Dobrev Klára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik