Házasodna a gazda: „Te több kapura rúgsz egyszerre?” – faggatta az első csókjuk után Gyuri gazdát az egyik lány

Gyuri gazda farmján elcsattant az első csók a Házasodna a gazda idei évadában: ennek két főszereplője – nem meglepő módon – a gazda és az egyik érte epekedő lány, Szabina voltak.

Miután a hintaágyban ülve megbeszélték, hogy mindketten zavarba jöttek a szituációtól, Szabina arról érdeklődött, hogy meghódította-e a gazda szívét.

– Nem tudom, hogy mi a teendő… vagy te több kapura rúgsz egyszerre?

– Tehát, hogy mi történik most?

A gazda elmagyarázta, hogy éljenek a mának, ne foglalkozzanak a holnappal.