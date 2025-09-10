házasodna a gazdartl
Szórakozás

Házasodna a gazda: „Te több kapura rúgsz egyszerre?” – faggatta az első csókjuk után Gyuri gazdát az egyik lány

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 10. 07:20
RTL

Gyuri gazda farmján elcsattant az első csók a Házasodna a gazda idei évadában: ennek két főszereplője – nem meglepő módon – a gazda és az egyik érte epekedő lány, Szabina voltak.

Miután a hintaágyban ülve megbeszélték, hogy mindketten zavarba jöttek a szituációtól, Szabina arról érdeklődött, hogy meghódította-e a gazda szívét.

– Nem tudom, hogy mi a teendő… vagy te több kapura rúgsz egyszerre?

– Tehát, hogy mi történik most?

A gazda elmagyarázta, hogy éljenek a mának, ne foglalkozzanak a holnappal.

Kapcsolódó
Házasodna a gazda: „Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít” – különös vallomást tett Erika gazda az udvarlójának
Krisztián csak hallgatott és hallgatott.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025

Friss

Népszerű

Összes
Házasodna a gazda: „Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít” – különös vallomást tett Erika gazda az udvarlójának
Andie MacDowell az öregedésről: Miért szégyenkeznék? Van három unokám, nagymama vagyok, úgy nézek ki, ahogy kell
Járai Máté a feleségéről: Tele van az ország izmos, férfias, jó pasikkal, de ő még mindig velem van
Charlie Sheen egyszer 1 millió dollárt ajánlott egy nővérnek a rehabon, hogy engedje el zsűrizni egy bikini-szépségversenyre
„A légtér példátlan megsértése történt” – orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik