házasodna a gazdartl
Szórakozás

Házasodna a gazda: „Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít” – különös vallomást tett Erika gazda az udvarlójának

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 10. 06:48
RTL
„Teljesen mindegy a külső is” – ecsetelte tovább a gazda, Krisztián pedig csak hallgatott és hallgatott.

Erika gazda randira ment egyik udvarlójával, Krisztiánnal a Házasodna a gazda legutóbbi adásában. Egy szafariparkba látogattak, ahol előbb megvitatták, kinek mi a csillagjegye, majd a gazdaaszony elmagyarázta, annyira jól érzi magát udvarlója társaságában, hogy simán eléldegélne vele egy „másik bolygón” is.

Ezt egy különös vallomás követte a részéről:

A nyugalmat és a biztonságot keresem egy férfiban, elsősorban. Lelki nyugalmat. Nagyon nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít, mert megzavarja a gondolkodásom, elveszi a kontrollt. És az nem jó, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akiknél nem tudok gondolkodni. Valójában tök rossz lenne az egész vele. Mintha befizetős szex lenne. Sokkal spirituálisabbnak kell lennie ennek. Ennyi idős koromra biztos vagyok benne, hogy teljesen mindegy a külső

– magyarázta Krisztiánnak, aki egyetértett, sőt, hozzátette, ugyanígy gondolkodik.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025

Friss

Népszerű

Összes
Andie MacDowell az öregedésről: Miért szégyenkeznék? Van három unokám, nagymama vagyok, úgy nézek ki, ahogy kell
Járai Máté a feleségéről: Tele van az ország izmos, férfias, jó pasikkal, de ő még mindig velem van
Charlie Sheen egyszer 1 millió dollárt ajánlott egy nővérnek a rehabon, hogy engedje el zsűrizni egy bikini-szépségversenyre
„Az én temus Putyinom” – Molnár Áron meghallgatta Orbán Viktor kötcsei beszédét
„A légtér példátlan megsértése történt” – orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik