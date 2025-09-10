Házasodna a gazda: „Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít” – különös vallomást tett Erika gazda az udvarlójának

Erika gazda randira ment egyik udvarlójával, Krisztiánnal a Házasodna a gazda legutóbbi adásában. Egy szafariparkba látogattak, ahol előbb megvitatták, kinek mi a csillagjegye, majd a gazdaaszony elmagyarázta, annyira jól érzi magát udvarlója társaságában, hogy simán eléldegélne vele egy „másik bolygón” is.

Ezt egy különös vallomás követte a részéről:

A nyugalmat és a biztonságot keresem egy férfiban, elsősorban. Lelki nyugalmat. Nagyon nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít, mert megzavarja a gondolkodásom, elveszi a kontrollt. És az nem jó, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akiknél nem tudok gondolkodni. Valójában tök rossz lenne az egész vele. Mintha befizetős szex lenne. Sokkal spirituálisabbnak kell lennie ennek. Ennyi idős koromra biztos vagyok benne, hogy teljesen mindegy a külső

– magyarázta Krisztiánnak, aki egyetértett, sőt, hozzátette, ugyanígy gondolkodik.