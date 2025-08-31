„Végítélet kunyhót” épített magának Josh Duhamel, hogy egy világégést túléljenek benne

Josh Duhamel felkészült egy lehetséges apokalipszisre. A People-nek adott interjújában a színész mesél minnesotai otthonáról, amit „végítélet kunyhójaként” emleget.

A sztár szerint vannak dolgok, amelyeken még javítania kell ahhoz, hogy a faházban való élet teljesen önellátó legyen – legyen szó akár a normális életvitelről, akár egy armageddon átvészeléséről.

Lehetnék jobb vadász, jobb halász. Több élelmiszert is felhalmozhatnék.

Duhamel több mint egy évtizeddel ezelőtt vásárolt egy üres telket North Star államban, majd felépített egy faházat. A hálózatról leválasztott tóparti birtokon sokáig nem volt áram, víz vagy egyéb kényelmi szolgáltatás.

Arra a magyarázatra, hogy miért vásárolta meg az ingatlant, azt mondja „Filmeket és tévésorozatokat készítek, és imádom, tényleg imádom, de ezt érzem igazán magaménak, mert vágyott a kétkezi munkára.

Hogy megjavítsak dolgokat, alkossak dolgokat, és egyszerűen csak azokat az alapvető dolgokat csináljam, amelyeket magától értetődőnek veszünk.

A színész elmondása alapján az ingatlan „menedéket” kínál „a hatalmas technológia világától”, amelynek egyik része, ami Duhamelt megijeszti, az a mesterséges intelligencia.

Az emberek azt mondják, készülök a világvégére, de azért ez nem igaz. Az a fajta ember vagyok, aki hű akar maradni a gyökereihez, visszatér az alapokhoz, javít az alapvető készségein. Nem hiszem, hogy olyan szörnyű helyzetben lennénk, hogy aggódnunk kellene a világvége miatt, de jó, ha rendelkezünk bizonyos készségekkel.