Légpuskabaleset érte Majkát

A Szegedi Ifjúsági Napok egyik sztárvendége volt Majka, akivel a fellépése előtt rögzítettek egy beszélgetést, ami most elérhető a közösségi médiában.

Ebből derült ki, hogy a rapper megsérült egy szerinte „nem túl gengszterrapperes” balesetben.

Vasárnap elengedtem a gyeplőt. Összezártam egy légpuskával, és kiszakadt belőle egy nagyobb darab hús

– mondta, hozzátéve, ne aggódjon érte senki.

A napokban is hasonló felütéssel beszélt, igaz, akkor a kilövési engedélyről, amit a kormány adott rá néhány hónapja: