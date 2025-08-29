Mező Misi a gyerekkoráról: Nekem a nyári szünet arról szólt, hogy irány ki a paprikaföldre dolgozni

A Magna Cum Laude frontembere, Mező Misi a Duna Hogy volt?! nyári különkiadásában mesélt arról, gyerekkorában hogyan teltek a nyarai.

Életemben először tizenévesen jutottam el a Balatonra, majd utána jó sokáig nem

– kezdte az énekes, hozzátéve, a nyár náluk egyet jelentett az idénymunkával:

Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni, hanem arról, hogy irány ki a paprika- vagy a paradicsomföldre dolgozni

– idézte fel a műsorban. A zenész úgy fogalmazott, a természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért.

Arról is beszélt, hogy a zenei pályát szinte természetes módon választotta, hiszen muzsikus cigány családban nőtt fel. „Nagypapám prímás volt, édesanyám bátyja is prímás, és az öccsük is zenél.” Mező Misi elmondta, hogy iskolai keretek között sosem tanult zenét, utánzással sajátított el a hangszeres tudást. „Nem tanultam gitározni, hanem a cigánysoron lelestem az akkordokat. Lefotóztam a szememmel, hazamentem, és pakolgattam az ujjaimat” – emlékezett vissza a kezdetekre.