Bálint Antónia éneklésbe kezdett, rögtön egy Balázs Fecó dalt dolgozott fel

Énekesi karrierbe kezdhet Bálint Antónia, aki feldolgozta Balázs Fecó A csönd éve című dalát. Ezzel kapcsolatban azt mondja, régi álma volt, hogy belevágjon az éneklésbe.

Most végre olyat csinálok, ami igazán boldoggá tesz. Már nem a félelmeim vezérelnek, nem az, hogy »mit fognak szólni?«, hanem az, hogy imádom csinálni! Ezért különleges élmény számomra, hogy megszületett az első dalom: »A csönd éve«. A szívemhez igazán közel álló dalok közül választottam ki Balázs Fecó és Horváth Attila zseniális szerzeményét. Az ilyen dallamokon nőttem fel, ezért is volt felemelő élmény számomra stúdióba vonulni és felénekelni ezt a számot. Ez egy nagyon fontos pillanat az életemben! Remélem, hogy ugyanazt az örömöt és meghatódottságot érzitek majd ennek a dalnak a hallgatása közben, mint amit én éreztem, amikor felénekeltem

– írta posztjában, alább pedig a dal.

Egyébként nagy sikert aratott a feldolgozás, a követői szerint fantasztikus hangja van a tévésnek.