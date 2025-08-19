bálint antónia
Szórakozás

Bálint Antónia éneklésbe kezdett, rögtön egy Balázs Fecó dalt dolgozott fel

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 19. 07:22

Énekesi karrierbe kezdhet Bálint Antónia, aki feldolgozta Balázs Fecó A csönd éve című dalát. Ezzel kapcsolatban azt mondja, régi álma volt, hogy belevágjon az éneklésbe.

Most végre olyat csinálok, ami igazán boldoggá tesz. Már nem a félelmeim vezérelnek, nem az, hogy »mit fognak szólni?«, hanem az, hogy imádom csinálni! Ezért különleges élmény számomra, hogy megszületett az első dalom: »A csönd éve«. A szívemhez igazán közel álló dalok közül választottam ki Balázs Fecó és Horváth Attila zseniális szerzeményét. Az ilyen dallamokon nőttem fel, ezért is volt felemelő élmény számomra stúdióba vonulni és felénekelni ezt a számot. Ez egy nagyon fontos pillanat az életemben! Remélem, hogy ugyanazt az örömöt és meghatódottságot érzitek majd ennek a dalnak a hallgatása közben, mint amit én éreztem, amikor felénekeltem

– írta posztjában, alább pedig a dal.

Egyébként nagy sikert aratott a feldolgozás, a követői szerint fantasztikus hangja van a tévésnek.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Kinyomott egy pattanást, sürgősségire került az anyuka
Vilmos hercegék új házba költöznek, a rezidencia melletti ingatlanokból kipateroltak mindenkit
A „mutánsnyulak” után „zombimókusok” hozzák rá a frászt az amerikaiakra
Megszületett VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien első gyereke
Ömlött az uniós pénz Mádra, de a Fidesz-közeli volt polgármester nem sokat foglalkozott a jogszabályokkal – feljelentést tett az ÁSZ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik