Szépségkirálynőre cserélik Szabó Zsófit a Sztárban Sztár All Stars új évadában

A napokban lapunk is hírül adta, hogy visszatér a TV2-re a Sztárban Sztár All Stars. A show műsorvezetője idén is Till Attila lesz, nem változott továbbá a zsűri összetétele sem, ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András véleményezik majd a produkciókat. A Blikk szerint azonban a műsor online riportere idén nem Szabó Zsófi lesz, hanem Balogh Eleni, a 2019-es Miss Balaton győztese, aki jelenleg a Szerencsekerék szerencselánya.

Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztató. Brutál erős a női és a férfi mezőny is, szóval alig várom az őszt!

– írta a showműsor sajtótájékoztatóján készült fotói mellett Balogh.

A Sztárban Sztárhoz kötődő online riporteri feladatokat 2022-ben Vavra Bence, 2023-ban pedig Nagy Réka látta el, tőlük vette át a munkát tavaly Szabó Zsófi.