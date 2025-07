Július közepén született meg Palácsik-Ráthonyi Tímea kislánya, Hailey, az üzletasszony most a femina.hu-nak mesélt a szülés utáni időszakról.

A húzódó sebbel nagyon nehéz felállni, kikelni az ágyból. Eközben egy újszülöttet is el kell látni, no meg Bennel is foglalkozni kell. Lehet, az volt a baj, hogy nem tudtam eleget pihenni, állandóan fel-alá rohangálok a lépcsőn. Éjszaka két-három óránként felkelek a picit szoptatni, ami eleve kimeríti az embert. De vannak tündéri barátnőim, akik átjönnek segíteni, és hoznak nekem finomságokat is.