Aurelio a negatív kommentekről: Engem nehéz megsérteni, már mindenen túl vagyok

Nagy sikere volt A Nagy Duett színpadán Nótár Mary és Aurelio produkciójának a showműsor legutóbbi adásában: a duettpartnerek T. Danny Az életem című dalával is színpadra léptek, melyben az egykori ValóVilág-szereplő bemutatta raptehetségét. Az előadás kedvéért utóbbi ismét rabruhát húzott és bilincset kapott, a díszletben pedig egy börtöncella is helyet kapott. Mint ismeretes, Aurelio két évet töltött börtönben, miután 2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap letöltendőre ítélték, mert társával elrabolták egy ismerősét. Korábban volt egy kábítószer birtoklási ügye is, amiért szintén elítélték, így a két bűncselekményért összesen 3 év 5 hónapot kapott. Miután kiengedték a Kalocsai Fegyház és Börtönből, a büntetése hátralevő részét reintegrációs őrizetben töltötte az otthonában.

4 fotó

Az adásban Kasza Tibi viccelődött a realityszereplő börtönéveivel, mint mondta, „lebilincselőnek” tartotta a produkciót, ami „rabul ejtette”, míg Szabó Zsófi úgy fogalmazott értékelésekor, „kevés ennyire szerethető alak van a médiában, aki ilyen hülyeségeket követ el, mint Aurelio”.

Bárcsak minden bűnöző annyira lenne bűnöző, mint te, mert… csináltál hülyeségeket, azt mondtad a kisfilmben, hogy megtanultad a leckét. Meg is van adva neked erre a lehetőség, minden, a csodálatos kislányod, életed, barátaid. Ez egy nagyon szép produkció volt

– mondta akkor a műsorvezető.

Arról, mit jelentett számára az említett produkció, most a Borsnak mesélt a ValóVilág egykori győztese.

Az első dalt lehoztam hiba nélkül, pedig sok volt a raprész. Fontos volt nekem ez a T. Danny szám, innen is csókoltatom őt! A második dalban is felszabadult voltam, az is úgy sikerült, mint ahogy elpróbáltuk. Bár Mary biztos kijavítana, hogy hamis volt a hangom. De azt is mondta, hogy meg van elégedve, és nekem csak ez számít

– nyilatkozta a lapnak Aurelio, aki azt is elárulta, mit szól azokhoz a kommentekhez, melyeknek írói a múltját firtatják.

A kommentelők java része támogat minket, ahogy látom. Az, aki nem szimpatizál velem, annak azt üzenem, hogy engem nehéz megsérteni! Már mindenen túl vagyok. Egy anyám van, mindenki másom meghalt. Nem nagyon tudnak már engem megbántani semmivel. Nyilván megakad a szemem egy-egy kommenten, például ezzel a bezártság-sztorival kapcsolatban. De én ezt viselem, vállalom

– jelentette ki, hozzátéve: