Az Árulók: újfent két ártatlan számára ért véget a játék

Reggel Karin nélkül gyűltek össze a versenyzők Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódjában: a gyilkosok őt ölték meg.

Zoli a nap folyamán kieszelt egy tervet a gyilkos száműzésére, a részletekbe azonban csupán egy embert – egy árulót – avatott be, Gáspárt. Utóbbi mindeközben szintén támadásba lendült, ravasz módon próbálta meg bemártani gyilkostársait, akikben szintén megfogalmazódott, hogy ideje megszabadulni a felesleges negyediktől.

Az esti kerekasztal ceremónián Zoli terve nem vált be, játékostársai végül őt száműzték a kastélyból. Később szokás szerint az árulók is összegyűltek a konklávén, ahol némi feszültség is kibontakozott közöttük – végül azonban ismét döntöttek arról, kivel végezzenek az éj leple alatt.