A Házasság első látásra Renátája reagált Miló Viki kritikájára: „Tartsa meg magának a véleményét!”

A Házasság első látásra egyik múlt heti részében összeházasodott Nagy Renáta és Tóth Gergely. A násznép része volt Miló Viki is, a férj barátjaként. Az egykori ökölvívó a lagzin ki is faggatta az újdonsült feleséget, egyebek között arra volt kíváncsi, mi az álláspontja a főzéssel kapcsolatban.

– mondta el a műsorban Miló, majd a Ripostnak nyilatkozva is véleményezte barátja feleségét.

Geri nyitott szívvel ment oda, úgy volt vele, bárki is toppan be mellé az oltárhoz, ő boldogan feleségül veszi, hiszen a legjobban hozzápasszoló nőt választották ki számára. Ehhez képest a kislány megjelent, fintorgott, és még az igent is csak hosszú bíbelődés után mondta ki. Elutasítást láttam az arcán, ezt követően pedig már nem tudtam pozitívan hozzáállni.