„Nehezen ment az elengedés” – Hunyadi Donetella 23 évesen elköltözött Kiszel Tündétől

Hunyadi Donatella a hot! magazinnal osztotta meg, hogy nemrég elköltözött a szülői házból. Mint mondta, régóta tervezte már a különköltözést, de nagyon nehezen lépte meg, mert szeretett otthon lenni édesanyjával, Kiszel Tündével és a kiskutyájával.

Végül megléptem, és már egy hónapja külön élek. Nagyon élvezem, de persze minden nap találkozom a családommal. Sajnos a kutyus nem jött velem: anyukámmal maradt. Egyrészt így könnyebb átvészelnie ezt az időszakot, másrészt alig vagyok otthon, így édesanyámnál jobb kezekben van most

– idézte a Bors az énekesnőt, aki már teljesen otthonossá varázsolta a lakást, amiben él.

Megvolt az első főzés, sütés és az első buli is. Régóta érzem magamban ezt az önállóságot, sok éve az is vagyok az élet minden területén, és már éreztem, hogy szeretnék háztartást vezetni. Édesanyám szerencsére támogatott a döntésemben, de sokáig halogatta a témát, nem is igazán beszélt róla. Nehezen ment az elengedés, de hála Istennek, tudja, hogy jó helyen vagyok, és ügyesen haladnak a dolgaim.