Európa-bajnok lett Görög Zita tánccal foglalkozó kamaszlánya

Görög Zita korábban is büszkélkedett már a közösségi oldalán 2008-ban született lánya, Seres Lotti tánctehetségével – így tett a modell a minap is, amikor is hírül adta, hogy a lánya Európa-bajnok lett.

Hahó világ!!! Van egy lányom, egy EURÓPA-BAJNOK lányom! Annyira jó látni, amikor egy csapat fiatal lány egymás segítésén van! Amikor közösen alkotnak, dolgoznak. Sem a lilulások, körömbenövések-szakadások, kékülő hátak nem tántorították őket el a napi edzésektől. Ha kellett az erősítő edzéseket Skype-on tolták, suli és heti 4 edzés mellett. Kamaszként! Még dolgozik bennem is az adrenalin, majdnem leestem a székről az eredményhirdetés alatt

– írta megosztott felvételei mellett Görög Zita, majd köszönetet mondott Szabó Tamásnak, aki megalkotta a csapat koreográfiáját.

Köszi, hogy összetartod a csajokat, miközben te már majdnem szétzuhansz, annyi mindenre figyelsz. Gratulálok, lányok! Szuperek vagytok!

– zárta sorait.