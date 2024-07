Magyar fiatalok jutottak be az America’s Got Talent élő show-jába

2013-ban a budapesti Attraction Látványszínház megnyerte a Britain’s Got Talent angol tehetségkutatót. A műsor történetében ők az egyedüli magyar és mindmáig egyetlen külföldi győztesek. Két évvel ezelőtt a társulat saját utánpótlása, az Attraction Juniors (az Attraction Akadémia 8–18 éves korú növendékeiből álló csoport) is benevezett a Britain’s Got Talent versenyére, ahol számuk elnyerte mind a közönség, mind a zsűri tetszését, négy igennel jutottak tovább a válogatón, de ők végül az élő show-ba nem kerültek be.

Viszont most egy még nagyobb, még messzibb helyen mérettetik meg magukat, a műsor amerikai verziójában, vagyis az America’s Got Talentben, szúrta ki a hvg.hu.

Az Attraction Juniors előadását a minap adta le az NBC amerikai kereskedelmi csatorna. Árnyékszínházi produkciójuk Az álmok tényleg valóra válnak címet kapta, egy felnövéstörténetet mesélt el, és Taylor Swift egyik számára adták elő. A jelenet végén Emma, az egyik csapattag énekelte el a dal utolsó részét, miközben gitáron kísérte magát.

A közönség tombolt, és a zsűrit is lenyűgözte a produkció, amiért négy igent zsebeltek be.

Nagyon aranyos történet volt, és szerintem az emberek azonosulni fognak vele

– mondta értékelésében Simon Cowell, aki már a Britain’s Got Talentben is zsűrizte az Attractiont.

Az Attraction Juniors közel százezer jelentkezőből került a legjobb száz közé, majd bejutottak a legjobb 55 produkciót felvonultató augusztusi élő tv-show mezőnyébe.