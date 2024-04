A szellemirtóknak ugyanolyan sürgősségi szolgálatnak kellene lenniük, mint a mentőknek – véli a nő, aki korábban egy kísértet felesége volt

A mentők munkájához hasonlóan a szellemirtók tevékenységét is sürgősségi szolgálattá kellene nyilvánítani, és ennek szellemében államilag is kellene finanszírozni a hivatásos szellemirtók tevékenységét – vélekedik a brit énekesnő, Brocarde, aki először azzal került be a bulvárhírekbe, hogy saját bevallása szerint hozzáment egy viktoriánus korból származó szellemhez. Másodjára pedig azzal, hogy miután kísértet férje, Edwardo állítólag megcsalta, csak egy ördögűző szertartás keretei között tudott elválni tőle.

Az azóta a paranormális ügyek nyomozójává avanzsáló 40 éves nőt annyira megviselte a tavalyi válása, hogy azóta meggyőződésévé vált: a „spirituális vészhelyzetekben” is legalább olyan fontos a megfelelő segítség, mint a hagyományos értelemben vett vészhelyzetekben – ezért az előbbiekkel való szembenézésben is legalább akkora szükség van az állam gondviselő kezeire, mint az utóbbiaknál.

A közpénzből finanszírozott „szellemirtóhatóság” létrehozásáról szóló, elsőre kifejezetten hajmeresztőnek tűnő ötletét a Daily Star hasábjain osztotta meg a nyilvánossággal az énekesnő.

„A leginkább kísértetekkel teli napjaim alatt nagyon szerettem volna azt a luxust, hogy egy szellemirtó csapatot hívhassak, akik segítenek a helyzetemen” – nyilatkozta az énekesnő.

Sajnos a való életben nincs ilyen szolgáltatás, amit igénybe vehetnénk, de határozottan úgy gondolom, hogy szükség lenne rá. A kormány talán összeállíthatna egy szellemirtókból álló csapatot, amit a lakosság spirituális vészhelyzetek esetén hívhatna. Mert az ördögűzők túl kemények az ilyesmihez, a megfelelő médium megtalálása pedig kész aknamező

– fogalmazott Brocarde, aki szerint a szellemirtók egyfajta „kiegészítő sürgősségi szolgálatként” működhetnének a mentők és a tűzoltók mellett.