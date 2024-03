Pintér Tibor alatt elengedett egy fémszerkezet az előadásán, zuhanás közben a bokáját törte

Pintér Tibor nemrég a Mokka stábjának adott interjút, melyben elmondta, hogy öt héttel ezelőtt megsérült az egyik előadása közben: elengedett alatta egy fémszerkezet, a zuhanás következtében pedig eltört az egy bokája, a darab viszont ennek ellenére sem szakadt félbe.

– magyarázta Pintér, akinek pár hétig még mankóval kell közlekednie, ám ez nem tartja vissza attól, hogy továbbra is igazgasson, rendezzen és színészkedjen.

Ami az előadásokon kívüli életét illeti, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója elmondta, hogy párja, Ilyés Jenifer mindenben segíti őt a kialakult helyzetben, amiért nagyon hálás neki.

Nagyon köszönöm Jeninek azt az odaadást, segítséget, hogy tényleg, a törött lábam ellenére is mindent megold. Az otthoni, magánéleti helyzetekben is segít, süt, főz, mindent, amit ilyenkor egy párnak, egy nőnek meg kell tennie, azt ő megteszi. Sőt, túl is teljesíti, hiszen este egyelőre fűtetlen lovardában próbálunk, csak a közönség miatt fűtűnk. Azért ez is embertpróbáló