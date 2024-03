Next Top Model Hungary: Nem nyűgözte le a zsűrit a versenyző, akinek saját modellakadémiája van

Elindult a Next Top Model Hungary új évada, melynek tegnap esti adásában lezajlott a válogató első két fordulója. A műsorban Hamar-Pilot Rachel is bemutatkozott, mint nemzetközi modell és szépségkirálynő, aki nemrég a saját modellakadémiáját is megnyitotta, ahol pózolni, járni és beszélni tanítja a lányokat. A zsűri érdeklődésére elárulta, hogy a válogatón találkozott is ismerős arcokkal, akiket állítása szerint ő készített fel az iskolájában.

Amikor Hamar-Pilot egyik modellfotója megjelent a kivetítőn, Mérő Péter kijelentette, hogy szerinte nem kellene pózolást oktatnia. Miután a versenyző bemutatta a járását, a divattervező kijelentette, számára ez egy luftballon, ami most ki is pukkadt, mire Tombor Zoltán hozzátette: meglátásai szerint a lánynak a modellkedés gyakorlása helyett inkább az akadémia üzleti részével lenne érdemes foglalkoznia.

A modellakadémiát vezető versenyzőt végül nem juttatták tovább, a távozását követően pedig Tomán Szabina ki is fejtette, miben látja a problémát.

Itt nyílt ki a bicska. Mi az, hogy modellakadémiám van? Hasznot húz lányokból úgy, hogy nincs profizmus mögötte, nincs kapcsolatrendszer, nincs tudás

– fogalmazott az üzletasszony.