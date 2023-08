Judy: Ha kézen fogva megyek valakivel vacsorázni, nem fogok zacskót húzni a fejemre

Judy, a Groovehouse énekesnője tavaly év végén beszélt először arról, hogy problémák vannak a házasságával, majd áprilisban jelentette be, hogy férjével elválnak. Az énekesnő a Borsnak nyilatkozott arról, hogy érzi magát jelenleg.

– árulta el a lapnak Judy, akinek saját bevallása szerint évekig tartott meghoznia a döntést, hogy felbontja a házasságát, és bosszantja, ha valaki úgy gondolja, egyik napról a másikra tovább tudott lépni.

Az énekesnő arra a szóbeszédre is reagált, miszerint új párja van.

Boldog vagyok! És most teljesnek érzem az életemet, persze még vannak lezárandó dolgaim. Még közel az ötödik X-hez is van esélye az embernek, hogy keresse a boldogságot, erre törekszem én is. Gondolom, ez nem számít bűnnek. Az esélyét és a lehetőségét sosem fogom elvenni magamtól, hogy valaha új párom legyen. Akinek kell, az tudja, hogy boldog vagyok-e vagy sem, ki a párom, vagy éppen egyedül vagyok-e. A magánéletem sosem volt tabu, de sok mindenben megégettem magam, ezért most másképp állok hozzá. Persze, ha kézen fogva megyek valakivel vacsorázni, nem fogok zacskót húzni a fejemre. Én egy normális életre vágyom, ahol felvállalhatom magam. Sosem érdekelt kinek tetszik, vagy kinek nem