Judy a házasságáról: Együtt élek a férjemmel, de küzdelemben vagyunk mindketten

Judy őszintén beszélt házassága jelenlegi helyzetéről a Borsnak. Az énekesnő reagált azokra a pletykákra, miszerint férjével megromlott a kapcsolatuk.

Nem mondom, hogy nincs probléma. Együtt élek a férjemmel, együtt neveljük a gyermekünket. De küzdelemben vagyunk mindketten. 14 év után, ha valaki azt mondja, hogy nincs probléma, az hazudik. Mi most középúton vagyunk, egyelőre nem látjuk a végét, még bárhogy alakulhat. De amíg van mibe kapaszkodni, amíg látjuk értelmét, addig küzdünk.

Mint mondja, óriási szerelem volt az övék, és még most is szeretik egymást annyira, hogy megtegyenek minden tőlük telhetőt. A kislányuk érdekeit is szem előtt tartják.

Úgy akarjuk elengedni egymás kezét, már ha el fogjuk, hogy senki ne sérüljön. Ha így lesz, azt is el fogom mondani, hiszen nincs abban semmi szégyellni való, ha az ember elfárad

– mondta, azt azonban fontosnak tartja leszögezni, hogy ennek semmi köze a köztük lévő 12 év korkülönbségnek.

