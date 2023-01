A BTS együttes énekese engedéllyel, de posztolhatott a dél-koreai seregből, hogy épp kiképzésen van

A dél-koreai BTS fiúegyüttes tagjai letöltik katonai szolgálatukat, írtuk 2022 októberében. A CNN most arról ír, hogy az együttes énekese, Jin már ott is van a dél-koreai sereg alapkiképzésén.

Ahogy posztjában írta, a hadsereg engedélyével oszt meg most néhány fotót magáról.

Dél-Koreában kötelező a katonai szolgálat, ahol szinte minden cselekvőképes férfinak 28 éves koráig 18 hónapot kell a hadseregben szolgálnia.

SALUTE TO YOU, COMMANDER JIN! 💜#BTS‘ Jin posted an update on Weverse after finishing his military recruit training. He said he was given permission to post these photos. RELATED: https://t.co/dKdBQfOVaI#SEOKJIN pic.twitter.com/u4hB8rANiH

— PhilSTAR L!fe (@philstarlife) January 18, 2023