Alsóneműs emberek lepték el a londoni metrót

Feltűnően sok hiányos öltözetű emberrel lehetett ma találkozni a londoni metrón, de ez nem is volt véletlen: ismét megszervezték a No Trousers Tube Ride nevű eseményt, amelynek szervezői senkit sem akarnak megbotránkoztatni, csak mosolyt csalni az emberek arcára – írja a MyLondon.

A No Trousers Tube Ride pontosan annyit jelent, amennyit a kezdeményezés elnevezése is sugall: nadrág nélkül kell metrózni. Az eseményt évente egyszer rendezik meg, az idei azért is volt különleges, mert a pandémia miatt a bugyiban metrózás is három évig tiltólistán volt.

A szervezők mindössze két szabályt adtak meg: nem szabad sem szoknyát, sem nadrágot viselni (csalásnak minősül az a ruha, amely eltakarja az alsóneműt); és faarccal kell metrózni, mintha az ég világon semmi különös nem történne. A szervezők helyszínt és időpontot is megadtak, honnan indul majd közösen, kisebb csoportokban a nadrágnélküli menet.

Ivan Markovic, az esemény főszervezője a lapnak elmondta, hogy semmilyen magasztos céluk nincs az eseménnyel: nem gyűjtenek pénzt, nem akarják felhívni a figyelmet semmire, és végképp nem a megbotránkoztatás miatt csinálják, csak azért, hogy megmosolyogtassák az utasokat.

A No Trousers Tube Ride még 2009-ben indult, a New York-i nadrágmentes akció ihlette meg a briteket is, ahol már 2002 óta hagyják otthon a nadrágaikat évente egyszer az eziránt fogékonyabbak a No Pants Subway Ride nevű akció keretein belül. Egy improvizációs csoport hét alsónadrágos férfitagja kezdte a tradíciót, akik sajátos performanszként egyenként szálltak fel a metróra nadrág nélkül, és sem egymásról, sem az őket bámuló utastársakról sem vettek tudomást. Négy évvel később a metrót is megállították miattuk, nyolc embert megbilincseltek, de végül nem lett belőle vádemelés. 2008-ban kezdett a hagyomány világszerte terjedni kilenc másik városban, mára már évente több ezren metróznak alsóneműben.