Túl sokat ivott a mikronéziai teaszeánszon Ausztrália volt miniszterelnök-helyettese – kórházi látogatás lett a diplomáciai útból

Michael McCormack volt ausztrál miniszterelnök-helyettes a saját bőrén tapasztalta meg, hogy az udvariasság veszélyes lehet az egészségre, amikor egy diplomáciai út résztvevőjeként véletlenül egy egész kókuszhéjnyi pszichedelikus hatóanyagokat is tartalmazó, kávagyökérből készített, sakau nevű főzetet megivott Pohnpei szigetén, a Mikronéziai Szövetségi Államokban tett hivatalos látogatásán.

Ausztrália Nemzeti Pártjának jelenleg ellenzékben lévő parlamenti képviselője egy kétpárti ausztrál parlamenti küldöttség tagja volt, amely a csendes-óceáni térségben tett körutat a héten. A résztvevők a kétoldalú kapcsolatok 35. évfordulójának megünneplése alkalmából indultak útnak, Pohnpei szigetén pedig egy rövid, mindössze hatórás – sakau-szertartással és rituális táncokkal tarkított – látogatást tettek.

Azonban McCormack ahelyett, hogy csak belekortyolt volna az erős – vallási szertartások során a múltban a látomások előidézését is használt, de egyébként gyógyhatású – főzetbe, amit körbeadva szokás elkortyolgatni, megitta húzóra a kezébe adott kókuszdióhéjban található ital minden cseppjét.

Olyan szempontból nem járt annyira messze az igazságtól, hogy a csendes-óceáni szigetvilágban a kávagyökérből készített rituális főzetet – mely megfelelően adagolva a szorongás leküzdésében és a fájdalomcsillapításban is segíthet – nem mindenhol kortyolgatva isszák, a történetet bemutató Guardian szerint a Fidzsi-szigeteken például kevésbé erős főzetet készítenek a növényből, amit húzóra szoktak meginni. Mondjuk, ezt már csak a kórházban tudta meg, ahol az eset után kiszáradás miatt kezelték.

McCormack pénteken kifejezetten jó hangulatú nyilatkozatott tett a lapnak, és azt mondta, hogy az ominózus sakau-szeánsz előtti napon öt kókuszhéjnyi kávafőzetet is megivott Vanuatu egyik szigetén, ezért nem számított rá, hogy ilyen keményen fog hatni a bajt okozó ital.

„Próbáltam tisztelettudó lenni” – mondta a politikus, aki saját bevallása szerint csak az ausztrál delegáció érdekében akart egy kedves gesztust tenni, amikor lehúzta az italt.

– emlékezett vissza a rosszullét első pillanataiban vödröt kérő, majd a vödröt fel is használó ausztrál honatya, akit az ausztrál küldöttség tagjai legyezgettek és pátyolgattak egy darabig. Később pedig autóba ültették, és elvitték a helyi kórházba, ahol megfigyelés alatt tartották, illetve kiszáradás miatt kezelték, mielőtt kiengedték volna.

Trouble is, I did stomach it! In a bid to show my respect to local traditions I drank the whole bowl of Sakau. Feeling much better now and it’s been a great chance to connect with our Pacific family in FSM. 🇦🇺🇫🇲 https://t.co/Bs1QKBvtYa

