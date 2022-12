Mischinger Péter Szorcsik Vikiről: Nem kell a pénze, csak szeretném hallani az igazságot a szájából

Az idei Farm VIP nem mentes a botrányoktól, amik középpontjában nem ritkán Szorcsik Viki áll. A múlt héten műsorra kerülő részekben csúcsosodott ki a színésznő és Mischinger Péter vitája. Szorcsik súlyos vádakat fogalmazott meg az Exatlon sztárjával szemben, testi- és lelki bántalmazónak nevezte a sportolót.

– mondta el a story.hu-nak Mischinger. Később nyílt bocsánatkérésre szólította fel Szorcsikot, aki egy videóval válaszolt, amiben tudatta, kész felvenni a kesztyűt a sportolóval szemben.

Mischinger Péter nemcsak maga miatt nem sétál el a történtek mellett. Szeretne rámutatni, hogy ennek sem a civil életben, sem a képernyőn nincsen helye, emellett célja támogatni a bántalmazott nőket, de azokat a férfiakat is, akikre valótlanul ráhúzzák a vizes lepedőt.

Egy ilyen rágalom egy egész életet tönkre tehet. Engem is kicsaphattak volna a munkahelyemről, tönkre mehetett volna a karrierem. Ezt nem lehet megengedni, és erre egy bocsánatkérés kevés. El tudom fogadni, hogy indulatból, taktikából, bármiből ez megtörtént, de legyen kimondva az igazság is, hogy nem tettem semmit, amit Viki állít. Hogy se most, se évek múltán, senki se húzhassa azt rám, hogy tőlem félni kell, mert én nőket alázok, abuzálok!