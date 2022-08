Járai Máté üvöltve akadt ki görögországi nyaralásukon a maszkviselés miatt

Járai Máté és felesége, Járai Kíra Görögországban nyaraltak, amiről már készítettek egy vlogvideót sok héttel ezelőtt. Ennek második részét töltötték most fel YouTube-csatornájukra.

Mint az korábban már kiderült, autót is vezettek a nyaraláson, egy alkalommal viszont már a komp belsejébe is bonyolult volt bejutniuk, mert állításuk szerint nagyon kezdetleges módon irányították a dolgozók a sofőröket: „Itt úgy, ahogy van, szart bele a görög barom. Ez egy veszélyes dolog, még ő nehezményezte, hogy bármit kell szólni, hova kell állni” – fogalmazott Járai Kíra.

Járai Máté vette át a szót:

A lényeg az, hogy keresztül-kasul a kamionokon, bottal kopogó nénik, meg mit tudom én, micsoda közt megérkeztünk. Odaértünk, odaadjuk a jegyet, erre kérdik, where is the mask, hol a maszk?