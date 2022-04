Jim Carrey furcsa dokiként tűnik fel The Weeknd legújabb klipjében

Tehát akkor színészet helyett a videóklipek felé veszi az irányt?

Jim Carrey-ről nemrég két dolog miatt írtunk a lapba:

A Will Smith -pofon kapcsán a színész elmondta, ő Chris Rock helyében biztos beperelte volna Smith-t az eset után, Hollywoodtól pedig hányingere van, mert álló ovációval jutalmazták az Oscart átvevő kollégáját.

A színész most The Weeknd legújabb klipjében bukkant fel egy rejtélyes doktor szerepében. Az Out of Time című számhoz készült videóban egyébként felbukkan még HoYeon Jung is, aki a Squid Game című Netflix-sorozat egyik főszereplője volt.