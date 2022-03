Jim Carrey szerint gyomorforgató volt, hogy álló ováció fogadta Will Smitht az Oscar átvételekor

Ő beperelte volna a pofozkodó színészt.

A 94. Oscar-gálának idén is volt nagy csattanója, csak most kevésbé a díjazottak között kellett keresgélni ezt, hanem a színpadon, mikor Will Smith felsétált, hogy a feleségén viccelődő Chris Rocknak lekeverjen egyet.

A CBS Mornings stúdiójában szólalt meg az esetről Jim Carrey, aki egyik új filmjét promózta éppen.

Felfordult a gyomrom. De tényleg, felfordult a gyomrom az ovációtól, amit kapott az Oscar átvételekor. Úgy éreztem, Hollywood teljesen gerinctelen. Tisztán látszik, hogy már nem vagyunk a menők klubja

– fogalmazott a színész, aki szerint Smitht már a pofon után ki kellett volna vezettetni a teremből.