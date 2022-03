Exatlon Hungary All Star: Salander Dorina emlékére két játékos kopaszra nyírta egymás haját

Tükörbe se tudtak nézni utána, mivel faházban laknak.

Az Exatlon Hungary All Star pénteki adásában mint mindig, most is kiesett egy játékos. Salander Dorina maradt alul a párbajon, akinek így távoznia kellett a műsorból annak ellenére, hogy kicsit több mint egy héttel korábban érkezett meg pasija a játékba. Kiesése után a faházban lakó Kihívók csapatának két tagja, Herczeg-Kis Bálint és Nagy Dani úgy döntöttek, azzal emlékeznek meg kiesett csapattársukról, hogy kopaszra nyírják a hajukat.

Rengeteg szálról ered ez az ötlet. Alapból, mikor kijöttem, mondtam Bálintnak, hogy mi lenne, ha levágnánk a hajunkat kopaszra, de az abbamaradt. Aztán fogadtunk, direkt olyan fogadást csináltunk, amit biztos elbukunk, és le kell vágni, de nem buktuk el. Végül Dorka is azt mondta, hogy le kell vágnunk, és hát az utolsó kívánságát be kell tartani

– mondta Nagy Dani, majd miután végeztek egymás hajával, megmutatták a többieknek is, akik szerint bátor húzás volt még úgy is, hogy pár hét múlva visszanő.