Pumped Gabo Haszbulla Magomedov-fejes filterrel posztolt a vécéről az RTL Klubnak címezve, hogy nem megy a Reggelibe

Klasszikus helyzet állt elő: elfogyott a vécépapír.

Bár terv szerint a Reggeliben többek között Pumped Gabo is feltűnt volna a hétzáró műsorban, végül mégsem jelent meg az adásban. Akik követik az Instagramon, azok személyesen tőle tudhatták meg ennek miértjét.

A 24 órán belül eltűnő Instagram történetébe egy Haszbulla Magomedov arcát formázó filterrel jelentkezett be, ahol először azt írta, hogy átjött egy kedves barátnője, és még hajnali négy után is nála van, ezért nem fog elmenni a Reggelibe. Rögtön utána az előző kompozícióból egy videót is felvett, megmutatva, hogy éppen a vécén ül és elfogyott a vécépapír.

Itt ragadtam

– írta ekkor, miközben a háttérben a The Show Must Go On című szám szólt a Queentől.

A történet folytatásáról egyelőre nincs infó, annyi viszont biztos, hogy Pumped Gabo nem jutott el a Reggeli stúdiójába ma reggel. A műsorvezetők be is tették a birkák közé.